Представлен первый смартфон с 108-мегапиксельной камерой

Как и ожидалось, Xiaomi Mi CC9 Pro оснащена пятью задними камерами, в том числе основной камерой на 108 Мп. По умолчанию он фактически сохраняет фотографии в виде 27-мегапиксельных изображений, объединяя данные из четырех пикселей в один для экономии места и получения большего количества света. Но в приложении камеры есть настройка, которая позволяет делать фотографии в полном разрешении.

Xiaomi Mi CC9 Pro поступит в продажу в Китае на этой неделе примерно за 400 долларов. Цена начального уровня указана для модели с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, но Xiaomi также предложит конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Другие функции включают 6,47-дюймовый дисплей FHD + AMOLED, процессор Qualcomm Snapdragon 730G и аккумулятор емкостью 5 260 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Смартфон оснащен встроенным датчиком отпечатков пальцев.

108MP первичный

20 MP 117 градусов широкоугольный

8MP 5X телеобъектив

12MP 2X телеобъектив (для портретной съемки)

2-мегапиксельная макрос

Но отличительной чертой телефона является система камер. Камера со сверхвысоким разрешением - это только одна из пяти камер на задней панели телефона:Есть также 32-мегапиксельная фронтальная камера, заправленная в углубление в виде капли воды в верхней части дисплея.