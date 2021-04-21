Представлен полуоткрытый корпус Apexgaming G3

Компания Apexgaming представила компьютерный корпус G3, который отличается полуоткрытой конструкцией. Новинка характеризуется поддержкой системных плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 340 мм, четырех 3,5 или 2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 180 мм, процессорной системы охлаждения высотой до 165 мм, по три 120-мм кулера спереди и сзади, а также жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Также отметим исполнение из стали и стекла, размеры 509:225:453 мм, стандартный набор аудиогнезд и разъем USB 3.0. Корпус уже можно заказать по ориентировочной цене в 140 долларов.