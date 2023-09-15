Представлен портативный 144-Гц монитор AOC GAMING 16G3

Компания AOC пополнила ассортимент портативных мониторов моделью AOC GAMING 16G3, которая предназначена для заядлых геймеров. Новинка характеризуется 15,6-дюймовой IPS-матрицей с разрешением Full HD, кадровой частотой 144 Гц, временем отклика от серого к серому 4 мс, максимальной яркостью 250 нит, контрастностью 1000:1, корпусом толщиной 11,5 мм и массой 1,1 кг, двумя 1-Вт динамиками, мощностью 1 Вт, двойной подставкой, а также портами microHDMI и USB-C. AOC GAMING 16G3 станет доступен для покупки в ближайшие дни по рекомендованной цене 250 фунтов стерлингов.