Представлен портативный мощный ноутбук MSI PS63 Modern

Компания MSI анонсировала обновленную линейку ноутбуков серии Prestige, которую возглавил универсальный PS63 Modern. Устройство обладает стильным и компактным дизайном, который дополняется высокой производительностью.

MSI PS63 Modern предназначен для создания контента, работы и творчества. Прежде всего, это тонкий и элегантный 15,6-дюймовый ноутбук серо-голубого цвета с бриллиантовой огранкой по краям, оснащенный дисплеем IPS с тонкими рамками.

При весе всего 1,65kg и толщиной 1,59 см, представлены разные конфигурации ноутбука, оснащенные процессорами Intel Core, вплоть до восьмого поколения i7, а также видеокартами GTX 1050 с 4GB видеопамяти. Оперативной памяти также будет несколько вариантов, от 4Гб и до 32 Гб DDR4. Также новинка оснащена большой и отзывчивой сенсорной панелью со встроенным датчиком отпечатков пальцев.

Говоря о проблемах с перегревом, эксклюзивная технология охлаждения Cooler Boost 3 от MSI считается достаточно эффективной, чтобы поддерживать ее работу при оптимальных температурах и производительности. MSI PS63 Modern рассчитан 16 часов на одном заряде батареи, а его USB-порт сертифицирован Qualcomm Quick Charge 3. Также ноутбук оснащен всеми необходимыми разъемами для работы: 3 USB-A, HDMI и USB Type-C.

Наконец, ноутбук даже сертифицирован Quiet Mark, чтобы пользователи могли иметь тихую рабочую среду и не беспокоиться из-за шума вентилятора.