Представлен портативный монитор ASUS ProArt PA169CDV

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ASUS ProArt PA169CDV, которая основана на 15,6-дюймовой IPS-панели с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется пиковой яркостью 500 нит, сертификацией PANTONE и Calman, что говорит об идеально точной цветопередаче, сертификацией VESA DisplayHDR 400, 10-битной глубиной цвета, 100% охватом цветовых пространства sRGB, Rec. 709 и DCI-P3, заводской калибровкой с точностью цветопередачи Delta E < 2, поддержкой стилуса ASUS ProArt с чувствительностью к нажатию 4096, технологией Wacom EMR, двумя подставками, одним разъемом HDMI и двумя USB-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort. Цена и дата начала продаж монитора пока не объявлены.