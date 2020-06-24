Представлен портативный монитор ASUS ZenScreen MB14AC

Компания ASUS представила портативный монитор ZenScreen MB14AC, который имеет габариты 325:208:11,2 мм и массу 590 г. Новинка характеризуется 13-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, антибликовым покрытием, максимальной яркостью 250 кд/м2, контрастностью 700:1, временем реакции пикселя 5 мс, углами обзора 178°, предустановленными режимами Standard, sRGB, Game и др, разъемом USB-C для подачи видео и питания, типичной потребляемой мощностью 7 Вт, интерфейсом DisplayPort over USB-C ( с два разъема USB-C) и обложкой-подставкой ASUS Smart Case. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.