Представлен портативный монитор ASUS ZenScreen OLED MQ14FCKV

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ZenScreen OLED MQ14FCKV, одной из особенностей которой стал корпус толщиной 8 мм и массой менее 500 граммов. Новинка также характеризуется 14-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 1920:1200 точек, соотношением сторон 16:10, 90% покрытием цветовой гаммы DCI-P3, временем отклика 1 мс, поддержкой цветового режима M Model P3 для работы с macOS, фирменным приложением DisplayWidget Center для настройки компьютеров под управлением Windows 11 и macOS 12, а также обновленной компактной подставкой. Цена и дата начала продаж монитора пока не раскрываются.

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