Представлен портативный монитор Bigme B13

Компания Bigme дала старт первому портативному цветному монитору на основе электронных чернил (ePaper), который получил название Bigme B13. Цена новинки составляет 700 долларов. Новинка характеризуется 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 3200:2400 точек, кадровой частотой 30 Гц, соотношением сторон 4:3, поддержкой проводного и беспроводного подключения к ноутбуку, ПК или мобильному устройству, опциональной подставкой, несколькими режимами отображения, кнопкой мгновенного обновления при появлении эффекта ghosting, плотностью пикселей 150 PPI в цветном режиме и 300 PPI в чёрно-белом, массой 660 граммов, минимальной толщиной 6 мм, регулируемой подсветкой, стереодинамиками и 3,5-мм гнездом для наушников.