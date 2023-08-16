Представлен портативный монитор LG StanbyME Go

Компания LG пополнила ассортимент портативных сенсорных мониторов моделью StanbyMe Go, которая появится в продаже в конце августа по цене в 1000 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовым светодиодным дисплеем с разрешением 1080p, который прикреплён к шарниру и упакован в чемодан, 20-Вт динамиком с адаптацией поворота к экрану и поддержкой Dolby Atmos, поддержкой расширенного динамического диапазона Dolby Vision, встроенной батареей с автономностью до трех часов, интерфейсом HDMI, отображением контента с гаджетов Apple посредством AirPlay и предустановленным магазином для доступа к Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video и другим популярным приложениям.

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