Представлен представлен 310-Гц монитор Philips Evnia 25M2N3200U

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 25M2N3200U, которая основана на 24,5-дюймовой IPS-матрице с разрешением 1920:1080 точек. Новинка характеризуется кадровой частотой до 310 Гц, временем отклика 1 мс (GtG) или до 0,3 мс с включенной технологией Smart MBR, максимальной яркостью SDR 350 кд/м² и 450 кд/м² в режиме HDR, сертификацией VESA DisplayHDR 400, 91% покрытием цветовых палитр Adobe RGB и DCI-P3, а также 123% охватом sRGB, точностью цветопередачи Delta E < 2, технологиями LowBlue Mode и Flicker-Free, антибликовым покрытием с матовой поверхностью, фирменными игровыми функциями SmartImage Game, Smart Crosshair и Stark ShadowBoost, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним портом DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников и регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.