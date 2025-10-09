Представлен представлен 310-Гц монитор Philips Evnia 25M2N3200U

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 25M2N3200U, которая основана на 24,5-дюймовой IPS-матрице с разрешением 1920:1080 точек. Новинка характеризуется кадровой частотой до 310 Гц, временем отклика 1 мс (GtG) или до 0,3 мс с включенной технологией Smart MBR, максимальной яркостью SDR 350 кд/м² и 450 кд/м² в режиме HDR, сертификацией VESA DisplayHDR 400, 91% покрытием цветовых палитр Adobe RGB и DCI-P3, а также 123% охватом sRGB, точностью цветопередачи Delta E < 2, технологиями LowBlue Mode и Flicker-Free, антибликовым покрытием с матовой поверхностью, фирменными игровыми функциями SmartImage Game, Smart Crosshair и Stark ShadowBoost, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним портом DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников и регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Представлен 210-Гц монитор Acer MG270U X …
Компания Acer объявила о выпуске игрового монитора MG270U X, который получил 27-дюймовую Fast IPS-матрицу…
Philips представила доступный монитор с 4К и 1080р…
Пока большинство производителей продолжают выпускать всё более быстрые и дорогие мониторы, компания Phili…
Представлены 120-Гц мониторы ViewSonic ColorPro VP2456A и VP…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент профессиональных мониторов серией ColorPro VP56A, в которую вошл…
Представлен 4K-монитор BenQ PV3200U …
Компания BenQ пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью PV3200U, которая получила 31,5-дюй…
Представлен двухрежимный монитор Philips Evnia 27M2N5901A…
Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 27M2N5901A, которая может похва…
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты…
При выборе монитора под игры пользователи чаще всего обращают внимание на тип матрицы и частоту обновлени…
Портативный монитор MSI PRO MP165 E6 оценен в 115 долларов …
Компания MSI представила портативный монитор PRO MP165 E6, который получил 15.6-дюймовый IPS-матрицу с ра…
Представлен 4K-монитор EIZO ColorEdge CG3100X…
Компания EIZO пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ColorEdge CG3100X, которая получил…
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
Игровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тесты
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офисаHIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 ГцGIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor