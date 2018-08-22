Представлен премиум-смартфон 360 N7 Pro с четырьмя камерами

Компания 360 Mobiles выпустила премиум-смартфон 360 N7 Pro с четырьмя камерами. Гаджет 360 N7 Pro оснащен 5.99-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 710, 6 Гбайт ОЗУ, а также встроенной памятью— 64 или 128 Гбайт. Основная двойная камера получила датчики изображения на 12 и 2 Мп. Двойная фронтальная камера имеет модули на 16 и 2 Мп. Все четыре камеры работают в паре с искусственным интеллектом. За питание 360 N7 Pro отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА.ч. Стоимость новинки 360 N7 Pro составляет от 290 долларов.