Представлен процессорный кулер Gigabyte Aorus ATC800 весом 1 кг

Компания Gigabyte пополнила ассортимент процессорных кулеров моделью Aorus ATC800, который рассчитан на процессоры с тепловыделением до 200 Вт и может похвастаться многоцветной подсветкой. Новинка состоит из секции алюминиевых ребер и шести 6-мм никелированных теплотрубок, связанных с теплораспределительной крышкой CPU. Их обдувают два 120-мм вентилятора, которые, как и верхняя сторона радиатора, прикрыты пластиковыми кожухами. Вентиляторы с шарикоподшипниками подключаются к четырехконтактному разъему. Имеется поддержка ШИМ-управления, при котором скорость вращения регулируется в пределах от 600 до 2000 об/мин. Размеры изделия равны 139:107:163, а масса – 1,01 кг. К сожалению, цена и дата начала продаж пока не сообщаются.