Представлен процессорный кулер SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425

Компания SilentiumPC пополнила ассортимент процессорных кулеров башенного типа моделью Fortis 3 RGB HE1425, которая поддерживает работу с чипами AMD в исполнении AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 и процессорами Intel в исполнении LGA 1151/1150/1155/1156/2066/2011-3/2011/1366/775. Новинка характеризуется никелированным радиатором, пятью 6-мм U-образными тепловыми трубками, контактирующими с крышкой процессора, 140-мм вентилятором Stella HP RGB со скорость вращения в диапазоне от 500 до 1400 оборотов в минуту, многоцветной подсветкой и максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии 220 Вт. Размеры кулера равны 158:140:125 мм, а масса – 800 граммам.