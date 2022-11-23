Представлен процессорный кулер Thermalright Phantom Spirit 120 SE Компания Thermalright представила процессорный кулер Phantom Spirit 120 SE. Компания Thermalright представила процессорный кулер Phantom Spirit 120 SE. Кулер представляет собой двухбашенную конструкцию радиаторов из алюминия. Основание кулера выполнено из никелированной меди. Phantom Spirit 120 SE оснащен семью медными трубками толщиной 6 мм. Кулер представляет собой двухбашенную конструкцию радиаторов из алюминия. Основание кулера выполнено из никелированной меди. Phantom Spirit 120 SE оснащен семью медными трубками толщиной 6 мм. В комплектацию входят два 120 мм вентилятора с высоким воздушным потоком. Максимальная скорость вращения составляет 1500 Об/мин. Высота кулера с установленными вентиляторами - 154 мм. В комплектацию входят два 120 мм вентилятора с высоким воздушным потоком. Максимальная скорость вращения составляет 1500 Об/мин. Высота кулера с установленными вентиляторами - 154 мм. Thermalright Phantom Spirit 120 SE поддерживает следующие сокеты: LGA1700, AM5, AM4 и LGA1200. Thermalright Phantom Spirit 120 SE поддерживает следующие сокеты: LGA1700, AM5, AM4 и LGA1200. В коробке также имеется фирменная термопаста. В коробке также имеется фирменная термопаста. Цена нового кулера не раскрыта. Цена нового кулера не раскрыта. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 20:51 . Продукт - Thermalright Phantom Spirit 120 SE

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