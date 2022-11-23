Представлен процессорный кулер Thermalright Phantom Spirit 120 SE

Кулер представляет собой двухбашенную конструкцию радиаторов из алюминия. Основание кулера выполнено из никелированной меди. Phantom Spirit 120 SE оснащен семью медными трубками толщиной 6 мм.
В комплектацию входят два 120 мм вентилятора с высоким воздушным потоком. Максимальная скорость вращения составляет 1500 Об/мин. Высота кулера с установленными вентиляторами - 154 мм.
Thermalright Phantom Spirit 120 SE поддерживает следующие сокеты: LGA1700, AM5, AM4 и LGA1200.
В коробке также имеется фирменная термопаста.
Цена нового кулера не раскрыта.