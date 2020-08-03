Представлен процессорный охладитель Zalman CNPS4X RGB

Компания Zalman пополнила ассортимент процессорных охладителей моделью CNPS4X RGB, которая предназначена для чипов с TDP до 95 Вт. Новинка характеризуется конструкцией с основанием, сквозь которое пропущены две 6-мм медные тепловые трубки, которые контактируют с крышкой процессора и переносят тепло к алюминиевым пластинам радиатора, 92-мм вентилятором со скоростью вращения ШИМ в диапазоне 1000-2000 об/мин, максимальным потоком 74,8 м3/ч, полноцветной подсветкой, высотой 13,2 см, массой 360 г, совместимыми процессорными разъемами LGA1200, LGA115x и AM4. Ориентировочная цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Zalman CNPS4X RGB
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