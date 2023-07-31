Представлен проектор BenQ GV31

Компания BenQ пополнила ассортимент портативных проекторов моделью GV31, которая может похвастаться наличием встроенного аккумулятора. Новинка также характеризуется разрешением изображения Full HD, яркостью светового потока в 300 ANSI люмен, конструкцией с возможностью легкого разворота, чтобы направить проектор на потолок, временем автономной работы до трёх часов в режиме просмотра видео и до шести часах воспроизведения музыки, 16-Вт акустической системой формата 2.1, поддержкой реверсивной зарядки и предустановленной операционной системой Android TV. Цена и дата начала продаж проектора будут объявлены позже.