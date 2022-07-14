Представлен проектор Xiaomi Laser Projector 1S (2022)

Компания Xiaomi пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью Laser Projector 1S 2022 года, которая оценена в 900 долларов. Новинка характеризуется возможностью проецировать картинку в разрешении Full HD размером до 150 дюймов по диагонали, яркостью 2400 люмен ANSI, поддержкой декодирования видео в 4К и 8К, технологией ALPD и средствами ИИ для насыщенного и яркого изображения, аудиосистемой с поддержкой Dolby Audio и DTS-HD, 10-Вт стереофоническими динамиками, игровым режимом с задержкой 40 мс, интерфейсами USB 2.0, USB 3.0 и HDMI 2.1, поддержкой голосового ассистента Xiao AI и комплектным пультом дистанционного управления.

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