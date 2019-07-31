Представлен профессиональный монитор ASUS PB278QV

Компания ASUS пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью PB278QV, которая основана на 27-дюймовой IPS-панели. Новинка характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, яркостью 300 кд/м2, динамической контрастностью 80 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, временем отклика 5 мс, частотой обновления 75 Гц, поддержкой технологии Flicker-free, интерфейсами HDMI, DisplayPort 1.2 и Dual-link DVI-D, стереофоническими динамиками мощностью по 2 Вт, 3,5-мм аудиоразъемом и гибко регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.