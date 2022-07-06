Представлен профессиональный монитор ASUS ProArt PA248CNV

Новинку оснастили встроенной док-станцией с четырьмя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, сетевым разъёмом RJ45, 3,5-мм разъемом для наушников, портом USB Type-C с функцией подачи энергии мощностью до 90 Вт, двумя интерфейсами DisplayPort 1.2 и одним HDMI 1.4, технологиями TÜV Flicker-free и TÜV Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, аудиосистемой с 2-Вт стереофоническими динамиками и регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.