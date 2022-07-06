Представлен профессиональный монитор ASUS ProArt PA248CNV

Компания ASUS представила профессиональный монитор ProArt PA248CNV, который основан на 24,1-дюймовой IPS-панели с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:10. Также отметим заводскую калибровку цветопередачи (Delta E < 2) с сертификатом Calman Verified, 100% охват цветовых палитр sRGB и Rec.709, яркость 300 кд/м2, контрастность 1000:1, динамическую контрастность 10 000 000:1, углы обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, время отклика GtG в 5 мс и кадровую частоту 75 Гц.

Новинку оснастили встроенной док-станцией с четырьмя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, сетевым разъёмом RJ45, 3,5-мм разъемом для наушников, портом USB Type-C с функцией подачи энергии мощностью до 90 Вт, двумя интерфейсами DisplayPort 1.2 и одним HDMI 1.4, технологиями TÜV Flicker-free и TÜV Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, аудиосистемой с 2-Вт стереофоническими динамиками и регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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