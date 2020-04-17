Представлен профессиональный монитор ASUS ProArt PA278QV

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью ProArt PA278QV, которая ориентирована на специалистов в сфере графики, фотографии и обработки видео. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, временем отклика 5 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, 100% охватом цветовых пространств sRGB и Rec.709, заводской калибровке цветопередачи (Delta E <2), гарантией Calman Verified, функцией ProArt Preset для быстрого переключения между настройками, инструментом ProArt Palette для тонкой настройки параметров, 2-ваттными стереодинамиками, интерфейсами DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort 1.2, HDMI v1.4, DVI и четырёхпортовым концентратором USB 3.0 Type-A.