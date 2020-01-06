Представлен профессиональный монитор ASUS ProArt PA27UCX

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью ProArt PA27UCX, которая ориентирована на профессионалов. Новинка характеризуется 27-дюймовой панелью с разрешением 4K UHD (3840:2160 пикселей), 10-разрядным представлением цвета, 97-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, 99,5% – Adobe RGB, 100% – sRGB и 83% – цветового пространства Rec. 2020, поддержкой HDR-10 HLG и Dolby Vision, 576 зонами подсветки, сертификатом DisplayHDR 1000, разъемом USB-C для передачи контента, данных USB и питания, регулировкой яркости без мерцания и низким уровнем синего света. Дата начала продаж и цена монитора будут объявлены позже.