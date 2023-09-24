Представлен профессиональный монитор ASUS ProArt PA32UCXR

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью ProArt PA32UCXR, которая предназначена для профессиональных создателей контента. Новинка характеризуется 31,5-дюймовой матрицей с подсветкой Mini LED, разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), 2304 зонами подсветки, яркостью 1600 нит, встроенным колориметром, точностью цветопередачи ΔE < 1, 10-битной глубиной цвета и 97-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Монитор станет доступен для покупки в четвертом квартале текущего года, а вот его рекомендованная цена пока не раскрывается.