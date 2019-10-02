Представлен профессиональный монитор Acer CP3271K

Компания Acer представила монитор CP3271K Pbmiippruzx, который ориентирован на профессионалов: фотографов, дизайнеров и пр. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, поддержкой DisplayHDR 400, яркостью 400 кд/м2, 90% охватом цветового пространства DCI-P3, заводской калибровкой цветопередачи, поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC, временем отклика 4 мс, частотой обновления 144 Гц, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, стереофоническими динамиками на 4 Вт, двумя интерфейсами DisplayPort, двумя HDMI и концентратором USB 3.0 на пять портов. В США монитор оценен в 1300 долларов