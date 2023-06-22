Представлен профессиональный монитор BenQ SW272U

Компания BenQ пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделями BenQ SW272U и SW272Q, которые оценены в 1600 и 800 долларов соответственно. Новинки характеризуются заводской калибровкой, сертификацией Calman и Pantone, разрешением 3840:2160 пикселей и 2560:1440 соответственно, соотношение сторон 16:9, поддержкой HDR10 и HLG (только в первой модели), функцией BenQ Paper Color Sync для предварительного просмотра фото с эмуляцией комбинаций принтера и бумаги, слот для карты памяти SD, разъемом USB с возможностью подачи энергии мощностью до 90 Вт, пятипозиционной клавишей, защитными блендами, шайбой управления Puck G3 и программным обеспечением GamutDuo Preview для одновременного просмотра изображений в двух цветовых пространствах.

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