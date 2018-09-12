Представлен профессиональный монитор Dell UltraSharp U3219Q

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью UltraSharp U3219Q, которая ориентирована на профессионалов в сфере графики. Новинка характеризуется 31,5-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4К), яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1300:1, временем отклика 5 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB, 95-процентным охватом пространства DCI-P3 и 99-процентным охватом пространства Rec. 709. Также отметим узкие рамки, регулируемую подставку, интерфейсы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, симметричный разъём USB Type-C, концентратор USB 3.0, функции Picture-In-Picture (PIP) и Picture-By-Picture (PBP).