Представлен профессиональный монитор MSI Pro MP241

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Pro MP241, которая ориентирована на профессиональных пользователей. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, 102% охватом цветового пространства sRGB, временем отклика 7 мс, частотой обновления 60 Гц, яркостью 220 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, специальным покрытием для снижения количества отражаемого света, приложением Display Kit для дополнительных функций и настроек (например, виртуальной клавиатуры), интерфейсами HDMI 1.4 и D-Sub, а также подставкой, которая способна изменять угол наклона дисплея на 20 градусов. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.