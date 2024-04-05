Представлен профессиональный монитор TCL 27R83U

Компания TCL представила профессиональный монитор TCL 27R83U, цена которого пока не сообщается. Новинка оснащается 27-дюймовой матрицей Fast HVA с подсветкой Mini LED, 1100 зонами затемнения, разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), кадровой частотой 160 Гц, временем отклика в оттенках серого 1 мс, 99% покрытием цветовой палитры sRGB, 95% DCI-P3 и 97% Adobe RGB, точностью цветопередачи Delta E < 2, пиковой яркостью в режиме HDR 1600 нит, сертификацией VESA DisplayHDR 1400, контрастностью 4000:1, сертификацией Rheinland Low Blue и Pantone, подставкой с регулировкой подъема, наклона и вращения, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и полнофункциональным USB-C с поддержкой 90-Вт зарядки, а также KVM-переключателем.