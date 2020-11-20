Представлен профессиональный монитор ViewSonic ColorPro VP68a

Компания ViewSonic представила профессиональные мониторы ColorPro VP2468a и VP2768a, которые могут похвастаться валидацией Pantone (полным Новинки также характеризуется функцией через USB-C, заводской калибровкой с Delta E <2, режимами имитации цветовой слепоты и фильтрации цветовой слепоты.

Младшая модель характеризуется 24-дюймовой матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей, подачей питания через USB-C мощностью до 65 Вт, интерфейсами HDMI, DisplayPort, USB-A/B и RJ45, а также ценой в 280 долларов. Старшая модель отличается 27-дюймовой панелью с разрешением 2560:1440 пикселей и подачей питания по USB-C мощностью 90 Вт. Цена монитора составляет 430 долларов.