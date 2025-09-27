Представлен производительный ноутбук Lenovo ThinkPad P16v 2025

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков производительной моделью ThinkPad P16v 2025, которая основана на чипах Intel Core Ultra 7-255H и Ultra 9-285H. Новинку также оснастили дискретными графическими адаптерами NVIDIA от RTX Pro 500 до RTX Pro 2000, системой охлаждения с двумя вентиляторами, батареей ёмкостью 90 Втч, комплектным 140-Вт зарядным устройством, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H и толщиной 12,8 мм, сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3840:2400 точек, яркостью 400 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 в топовой конфигурации, селфи-камерой на 5 Мп, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, одним портом HDMI 2.1, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя разъёмами USB-A 3.2 Gen 2, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом для карты памяти SD и сетевым портом RJ45. Цена базовой конфигурации с 32 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ и дисплеем с разрешением Full HD составляет 2090 долларов, а топовая версия с 64 ГБ ОЗУ, SSD PCIe 5.0 на 2 ТБ обойдется в 4190 долларов.