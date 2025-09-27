Представлен производительный ноутбук Lenovo ThinkPad P16v 2025

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков производительной моделью ThinkPad P16v 2025, которая основана на чипах Intel Core Ultra 7-255H и Ultra 9-285H. Новинку также оснастили дискретными графическими адаптерами NVIDIA от RTX Pro 500 до RTX Pro 2000, системой охлаждения с двумя вентиляторами, батареей ёмкостью 90 Втч, комплектным 140-Вт зарядным устройством, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H и толщиной 12,8 мм, сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3840:2400 точек, яркостью 400 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 в топовой конфигурации, селфи-камерой на 5 Мп, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, одним портом HDMI 2.1, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя разъёмами USB-A 3.2 Gen 2, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом для карты памяти SD и сетевым портом RJ45. Цена базовой конфигурации с 32 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ и дисплеем с разрешением Full HD составляет 2090 долларов, а топовая версия с 64 ГБ ОЗУ, SSD PCIe 5.0 на 2 ТБ обойдется в 4190 долларов.

MacBook Air будут продавать за 599 долларов…
Цена MacBook Air изначально стала примером удачного ценообразования — базовая версия стартовала с отметки…
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 AI Yuanqi Long Battery Edition о…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad E14 AI Yuanqi Long Battery Edition, кото…
Представлен игровой ноутбук XMG CORE 15…
Компания XMG пополнила ассортимент ноутбуков моделями CORE 15 (M25) и CORE 16 (M25) с 15,3- и 16-дюймовым…
Ноутбук Lenovo ThinkPad S2 2-in-1 2025 оценили в $1045…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью ThinkPad S2 2-in-1 2025, которая ба…
Ноутбук HONOR MagicBook Art 14 2025 оценен в $1185…
Компания HONOR пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook Art 14 2025, которая основана на 14-ядер…
Представлен ноутбук Lenovo Legion R9000P 2025 Extreme Editio…
Компания Lenovo объявила о выпуске на китайский рынок игрового ноутбука Lenovo Legion R9000P 2025 Extreme…
Ноутбук Acer Predator Helios 18P AI оценен в $5000…
Компания Acer пополнила ассортимент топовых игровых ноутбуков моделью Predator Helios 18P AI, которая осн…
Представлен лёгкий бизнес-ноутбук NEC VersaPro UltraLite Typ…
Компания NEC пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью VersaPro UltraLite Type VY, главной особеннос…
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor