Представлен производительный смартфон HTC U20 5G

Тайваньская компания HTC довольно неожиданно представила смартфон HTC U20 5G, который стал её первой моделью с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинку также оснастили производительной восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, крупным 6,8-дюймовым экраном с разрешением FullHD+, врезанной в левый верхний угол дисплея фронтальной камерой на 32 Мп, многомодульной основной камерой с датчиками изображения разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки QC4.0. Цена смартфона составляет 640 долларов.