Представлен производительный смартфон Realme GT 7T

Компания Realme объявила о выпуске на индийский рынок смартфона Realme GT 7T, который оценен в эквивалент 410, 445 и 490 долларов за конфигурации с 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памятью соответственно.

Смартфон получил 6,78-дюймовый дисплей OLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 6000 нит, частотой дискретизации касания 360 Гц и защитным стеклом Armor Shell Glass, 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8400-MAX (1,78 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, систему охлаждения площадью 7700 мм², сдвоенную основную камеру на 50 Мп (сенсор Sony IMX896 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, операционную систему Android 15 с надстройкой realme UI 6.0 «из коробки» и тремя номерными обновлениями ОС, полноценную защиту от воды и пыли (IP69), батарею ёмкостью 7000 мАч и поддержку проводной зарядки на 120 Вт.