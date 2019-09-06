Представлен противоударный телефон Nokia 800 Tough

2019-09-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia 800 Tough; [108]
Компания HMD Global пополнила ассортимент кнопочных телефонов Nokia противоударной моделью Nokia 800 Tough. Новинка характеризуется защитой от воды на уровне IP68 и падений по военному стандарту MIL-STD-810G, 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением 240:320, 2 Мп камерой, FM-радио, фонариком на 198 люмен, процессором Qualcomm 205, 512 МБ оперативной и 4 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 2100 мАч, слотом для карт памяти microSD до 32 ГБ, слотами для двух SIM-карт, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 LE и предустановленной KaiOS. Габариты телефона равны 145,4:62,1:16,11 мм, а масса – 161 г. Nokia 800 Tough появится в продаже в следующем месяце по цене в 109 евро.


Комментарии и отзывы Nokia 800 Tough
Представлены мониторы Lenovo Q24i и Q27q...
Представлены мониторы Lenovo Q24i и Q27qКомпания Lenovo показала на выставке IFA 2019 мониторы Q24i и Q27q, главной особенностью которых стала те...
Представлен бюджетный смартфон Motorola ...
Представлен бюджетный смартфон Motorola Компания Motorola, которая уже показала на выставке IFA 2019 перспективный камерофон Motorola One Zoom, п...
3D-карта Sapphire RX 5700 XT Nitro+ OC б...
3D-карта Sapphire RX 5700 XT Nitro+ OC бСетевые источники опубликовали качественный рендер еще не представленной видеокарты Radeon RX 5700 линейк...
Телефон Nokia 110 оценен в 20 долларов...
Телефон Nokia 110 оценен в 20 долларовКомпания HMD Global представила в рамках выставки IFA 2019 кнопочный телефон Nokia 110, который является ...
Обзор Forged of Blood. Редкий представит...
Обзор Forged of Blood. Редкий представитПришло время окунуться в виртуальный мир стратегии и посмотреть, насколько хорошо вы справляетесь с такти...
Ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition по...
Ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition поКомпания Redmi выпустила в продажу представленный неделю назад ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition, кот...
Смартфон Motorola One Zoom получил OLED-...
Смартфон Motorola One Zoom получил OLED-Компания Motorola представила смартфон One Zoom, который может стать отличным выбором для тех, кому нужен...
Воскресшая раскладушка - Nokia 2720...
Воскресшая раскладушка - Nokia 2720На IFA 2019 HMD объявил о своем последнем ностальгическом возврате: современная версия телефона Nokia 272...


Обзор Trust Veza. Беспроводная клавиатура для телевизора и смарт-приставкиОбзор Trust Veza. Беспроводная клавиатура для телевизора и смарт-приставки
Обзор iBOX Z-800. Автомобильный видеорегистраторОбзор iBOX Z-800. Автомобильный видеорегистратор
Обзор Transcend ESD230C (TS240GESD230C). Ультракомпактный и быстрый внешний накопительОбзор Transcend ESD230C (TS240GESD230C). Ультракомпактный и быстрый внешний накопитель
Обзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое креслоОбзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое кресло
Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)
Обзор Forged of Blood. Редкий представит...
Обзор Forged of Blood. Редкий представитПришло время окунуться в виртуальный мир стратегии и посмотреть, насколько хорошо вы справляетесь с такти...
Предварительный обзор Motorola One Zoom....
Предварительный обзор Motorola One Zoom.Нельзя сказать, что неожиданно, ведь в сети уже довольно давно витали слухи о новом смартфоне, но Motorol...
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представле...
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлеСегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga. ...
Новые WD Black и WD Passport на IFA 2019...
Новые WD Black и WD Passport на IFA 2019Места под хранение библиотеки игр, фото, видео и документов никогда не бывает много. Внешние и внутренние...
Обзор Devious Dungeon. Странный платформ...
Обзор Devious Dungeon. Странный платформИногда инди-игры радуют нас продвинутым набором геймплейных механик, интересным сюжетом или чем-то в тако...
Обзор Creative SXFI Theater и Creative S...
Обзор Creative SXFI Theater и Creative SНе так давно мы опубликовали обзор беспроводных наушников Creative SXFI Air с поддержкой технологии Super...
Обзор Jabra Elite 75t на IFA 2019. Плюсы...
Обзор Jabra Elite 75t на IFA 2019. ПлюсыСегодня на выставке IFA 2019 компания Jabra представила беспроводные наушники Jabra Elite 75t. Обновление...
Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys ...
Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys Сегодня на стенде компании Logitech мы смогли детально ознакомиться с новой беспроводной периферией, орие...
Предварительный обзор Acer Swift 3. В но...
Предварительный обзор Acer Swift 3. В ноСегодня мы поговорим о достаточно продвинутом устройстве, которое создавали специально для тех пользовате...
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro ...
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro Компания Razer привезла на выставку IFA 2019 сразу ряд новых ноутбуков семейства Blade, включая самый тон...
Обзор Border Officer. Очень странная игр...
Обзор Border Officer. Очень странная игрСегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая в плане идей приносит удовольствие и позитивные эмо...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtКомпания Razer официально представила ноутбук, который является геймерским устройством и при этом считает...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor