Представлен противоударный телефон Nokia 800 Tough

Компания HMD Global пополнила ассортимент кнопочных телефонов Nokia противоударной моделью Nokia 800 Tough. Новинка характеризуется защитой от воды на уровне IP68 и падений по военному стандарту MIL-STD-810G, 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением 240:320, 2 Мп камерой, FM-радио, фонариком на 198 люмен, процессором Qualcomm 205, 512 МБ оперативной и 4 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 2100 мАч, слотом для карт памяти microSD до 32 ГБ, слотами для двух SIM-карт, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 LE и предустановленной KaiOS. Габариты телефона равны 145,4:62,1:16,11 мм, а масса – 161 г. Nokia 800 Tough появится в продаже в следующем месяце по цене в 109 евро.