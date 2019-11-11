Представлен прозрачный ПК-корпус Antec P120 Crystal

Компания Antec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью P120 Crystal, размеры которого составляют 475:232:480 мм. Новинка поддерживает установку материнских плат от E-ATX до ITX, двух 3,5-дюймовых и трёх 2,5-жестких дисков, до 7 горизонтальных и 3 вертикальных плат расширения, видеокарты длиной 450 мм (трехслотовый адаптер может находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях), процессорного кулера высотой до 185 мм, блока питания длиной 294 мм, до трёх 120-мм или двух 140-мм вентиляторов внизу, одного 120-мм или 140-мм в задней части, до трёх 120-мм или двух 140-мм кулеров в правой части, а также жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата 360 мм.

Также отметим удобные пылевые фильтры, внутреннюю подсветку, переднюю панель из закаленного стекла, а также стеклянную боковую дверцу. Цена корпуса составляет 100 долларов.