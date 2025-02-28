Представлен раскладной смартфон Infinix ZERO Series Mini Tri-Fold

Компания Infinix неожиданно представила складывающийся втрое смартфон ZERO Series Mini Tri-Fold, который пока относится к концептуальным устройствам. Производитель позиционирует свое творение как смартфон, фитнес-компаньон и компактную камеру. Здесь используется тройной складной механизм с двойными шарнирами. Также потенциальным пользователям будет доступен специальный ремешок, который позволяет закрепить аппарат на тренажер или руль велосипеда. Если прикрепить его на лямку рюкзака, то смартфон превратится в подобие экшн-камеры. О технических характеристиках и перспективах выхода Infinix ZERO Series Mini Tri-Fold на рынок производитель пока не распространяется.