Представлен рендер OnePlus Nord 2T

Сегодня был представлен рендер грядущего смартфона OnePlus Nord 2T.

OnePlus Nord 2T имеет уникальный дизайн задней панели с отделкой из песчаника восходящую к оригинальным дням OnePlus One и OnePlus 2 Sandstone Black и довольно большой модуль камеры. Модуль камеры, имеет синее матовое покрытие. Внутри модуля есть два круглых кольца. В то время как верхнее кольцо имеет довольно большой основной датчик, нижнее кольцо содержит две камеры. Рядом с кольцами камеры есть два выреза для светодиодов. Ранее сообщалось, что телефон будет иметь пластиковую рамку.

Дизайн передней панели находится в секрете, источники сообщили, что OnePlus Nord 2T будет выглядеть довольно знакомо, с камерой в верхнем левом углу. Говорят, что смартфон будет оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+ с разрешением 2400×1080 пикселей, тонкими рамками и частотой обновления 90 Гц. OnePlus Nord 2T будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 1300, который представляет собой обновление чипсета MediaTek Dimensity 1200 на Nord 2. Чипсет будет работать в паре с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.
Комментарии и отзывы OnePlus Nord 2T
Oppo Find X5 Lite показали на рендерах…
Oppo Find X5 Lite показали на рендерахВ сети появились качественные изображения смартфона Oppo Find X5 Lite, официальный дебют которого состоит…
Realme GT2 Pro уже доступен для заказа…
Realme GT2 Pro уже доступен для заказаКомпания Realme начала принимать предварительные заказы на смартфон Realme GT2 Pro, который еще не был пр…
OnePlus 10 Pro выйдет в Европе с предустановленной OxygenOS …
OnePlus 10 Pro выйдет в Европе с предустановленной OxygenOS Сетевые источники поделились подробностями о мировом релизе флагманского смартфона OnePlus 10 Pro. Итак, …
Анонсирован Philips PH1 с чипсетом Unisoc…
Анонсирован Philips PH1 с чипсетом UnisocНовый смартфон Philips PH1, сегодня был выпущен в Китае. Philips PH1 является смартфоном начального уровн…
Представлен защищенный компактный смартфон Ulefone Armor X10…
Представлен защищенный компактный смартфон Ulefone Armor X10Ulefone представила самый компактный защищенный смартфон Ulefone Armor X10 с 5,45-дюймовым IPS LCD диспле…
Xiaomi Mi 12 Pro New Year Gift Box Edition вышел в Китае…
Xiaomi Mi 12 Pro New Year Gift Box Edition вышел в КитаеКомпания Xiaomi выпустила в Китае специальное издание смартфона Xiaomi Mi 12 Pro под названием New Year G…
Poco M4 Pro появился в российской продаже…
Poco M4 Pro появился в российской продажеКомпания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Poco M4 Pro, который был официально представлен …
Китайский регулятор подтвердил 165-Вт зарядку в Red Magic 7…
Китайский регулятор подтвердил 165-Вт зарядку в Red Magic 7В базе данных китайского регулятора 3C засветился игровой смартфон Red Magic 7, который еще не был предст…
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?
Обзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьникаОбзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьника
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor