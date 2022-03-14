Представлен рендер OnePlus Nord 2T

Сегодня был представлен рендер грядущего смартфона OnePlus Nord 2T.

OnePlus Nord 2T имеет уникальный дизайн задней панели с отделкой из песчаника восходящую к оригинальным дням OnePlus One и OnePlus 2 Sandstone Black и довольно большой модуль камеры. Модуль камеры, имеет синее матовое покрытие. Внутри модуля есть два круглых кольца. В то время как верхнее кольцо имеет довольно большой основной датчик, нижнее кольцо содержит две камеры. Рядом с кольцами камеры есть два выреза для светодиодов. Ранее сообщалось, что телефон будет иметь пластиковую рамку.

Дизайн передней панели находится в секрете, источники сообщили, что OnePlus Nord 2T будет выглядеть довольно знакомо, с камерой в верхнем левом углу. Говорят, что смартфон будет оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+ с разрешением 2400×1080 пикселей, тонкими рамками и частотой обновления 90 Гц. OnePlus Nord 2T будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 1300, который представляет собой обновление чипсета MediaTek Dimensity 1200 на Nord 2. Чипсет будет работать в паре с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.