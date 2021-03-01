Представлен розовый корпус Cooler Master MasterBox NR200P Sakura Edition

Компания Cooler Master пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью MasterBox NR200P Sakura Edition, которая выделяется розовой расцветкой. Новинка характеризуется тремя слотами для карт расширения, поддержкой системной платы типоразмера Mini-ITX, видеокарт длиной до 330 мм, до двух 3,5 и до трех 2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 130 мм, до семи вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм и процессорного охладителя высотой до 153 мм. Также отметим размеры 376:185:292 мм, боковую панель из закалённого стекла для любования компонентами ПК, два разъема USB 3.2 Gen1 Type-A и 3,5-мм аудиоразъем.