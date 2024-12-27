Представлен саундбар Blaupunkt SBW100 Pro+ с сабвуфером

Компания Blaupunkt представила на индийском рынке саундбар Blaupunkt SBW100 Pro+, который может похвастаться наличием проводного сабвуфера. Новинка характеризуется общей выходной мощностью 100 Вт, глубокими басами, тремя звуковыми режимами, полнофункциональным пультом дистанционного управления, интерфейсами HDMI-ARC, Bluetooth, USB и AUX для подключения к самым разным устройствам, а также корпусом, выполненным в минималистичном дизайне. Саундбар уже появился в Индии по эквивалентной цене в 52 доллара. Когда Blaupunkt SBW100 Pro+ появится в международной продаже и сколько будет стоить, пока не сообщается.