Представлен саундбар Creative Stage 360 с Dolby Atmos

Creative Technology объявила о выпуске Creative Stage 360, последнего дополнения к хорошо зарекомендовавшей себя серии Stage. Эта звуковая панель поднимает качество домашних развлечений на новый уровень благодаря лучшей четкости звука и погружению в объемный звук благодаря интеграции технологии Dolby Atmos. Благодаря интеграции технологии Dolby Atmos, Creative Stage 360 позволяет пользователям наслаждаться трехмерным кинематографичным звуком с реалистичным воспроизведением объема и высоты, просто воспроизводя любой поддерживаемый контент Dolby Atmos с популярных потоковых платформ, таких как Netflix и многих других.

Creative Stage 360, оснащенный опциями проводного и беспроводного подключения, такими как порт HDMI ARC, два порта HDMI 2.0, оптический вход, а также Bluetooth 5.0, является универсальным аудиорешением для многих устройств, включая телевизоры, компьютеры, мобильные устройства или даже игровые приставки. Благодаря элегантному и компактному форм-фактору Creative Stage 360 вписывается в любую комнату и обеспечивает отличную звуковую мощь по такой цене, что делает его идеальным универсальным домашним аудиоустройством. Creative Stage 360 будет доступен в России в ближайшее время по цене 19990 руб.