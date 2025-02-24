Представлен саундбар Panasonic SC-HTS600GWK

Компания Panasonic представила саундбары SC-HTS600GWK, SC-HTS400GWK и SC-HTS160GWK, которые оценены на дебютном индийском рынке в 400, 275 и 150 долларов соответственно. Первая модель представляет собой флагманское 5.1-канальное решение с выходной мощностью 600 Вт, поддержкой объемного звучания Dolby Digital Plus, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, интерфейсами HDMI и USB, оптическими портами и предустановленными режимами эквалайзера. Panasonic SC-HTS400GWK отличается мощностью 400 Вт, а младшая 2.1-канальная модель SC-HTS160GWK имеет мощность 160 Вт.