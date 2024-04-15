Представлен саундбар Sharp HT-SB700

Компания Sharp выпустила на европейский рынок саундбар Sharp HT-SB700, который оценен в 200 евро. Новинка характеризуется выходной мощностью до 140 Вт, двумя полнодиапазонными динамиками, двумя направленными вверх полнодиапазонными динамиками, технологией Dolby Atmos для достижения трехмерного объемного звучания, эквалайзером с различными предустановками, встроенными кнопками, комплектным пультом дистанционного управления, матовым корпусом с габаритами 520:72:110 мм, интерфейсом HDMI eARC/CEC, цифровым оптическим аудиовходом, 3,5-мм аудиогнездом, а также адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 для подключения смартфона, планшета или ноутбука.

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