Представлен саундбар Sony BRAVIA Theatre Bar 6

Компания Sony пополнила ассортимент саундбаров моделями BRAVIA Theatre Bar 6 и Theatre System 6, которые оценены в 400 и 600 евро. Первая модель представляет собой 3.1.2-канальную звуковую панель с беспроводным сабвуфером, поддержкой технологий Dolby Atmos, DTS:X, Vertical Surround Engine и S-Force PRO Front Surround, технологией апмиксирования для трёхмерного объёмного звучания со стереозаписями, центральным динамиком и технологией Voice Zoom 3 на базе ИИ для автоматического распознавания голосов и дальнейшего усиления, интерфейсом HDMI eARC и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3. BRAVIA Theatre System 6 характеризуется конфигурацией 5.1, мощностью 1000 Вт, сабвуфером, а также поддержкой Multi Stereo для воспроизведения стереозвука через центральные и задние динамики.