Представлен саундбар Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch

Компания Xiaomi объявила о скором международном релизе звуковой панели Soundbar Pro 2.1 ch. Новинка характеризуется конфигурацией 2.1 с двумя встроенными полнодиапазонными динамиками и отдельным 6,5-дюймовым сабвуфером мощностью 180 Вт, поддержкой объемного звука DTS Virtual:X и Dolby Audio, аудиорежимами Standard, DTS Virtual:X, Game, Music, Film и News, адаптерами беспроводной связи Bluetooth и NFC, коаксиальным, оптическим и HDMI (ARC) разъемами. Суммарная мощность всей панели составляет 300 Вт. Когда Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch появится в продаже и сколько будет стоить на каждом конкретном рынке, будет объявлено позже.