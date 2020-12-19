Представлен сенсорный дисплей ViewSonic ID1330 ViewBoard Pen Display

Компания ViewSonic пополнила ассортимент сенсорных дисплеев портативной моделью ID1330 ViewBoard Pen Display. Новинка характеризуется возможностью управления при помощи электромагнитного пера с распознаванием до 8192 уровней силы нажатия, 13,3-дюймовой панелью с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), яркостью 800:1, контрастностью 300 кд/м2, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, двумя портами USB 3.1 Type-C, одним интерфейсом HDMI, физическими кнопками управления, размерами 344:210:7 мм, массой 800 г, а также соединительными кабелями и сменными наконечниками для пера в комплекте. Цена и дата начала продаж дисплея будут объявлены позже.