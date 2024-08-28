Представлен складывающийся втрое смартфон TECNO Phantom Ultimate 2

Компания TECNO показала на выставке IFA 2024 концептуальный складной смартфон TECNO Phantom Ultimate 2, который может появится в продаже в начале следующего года. Новинка характеризуется складывающимся втрое корпусом, 6,78-дюймовым OLED-экраном в сложенном состоянии, который раскладывается до 10-дюймового OLED-дисплея с разрешением 3K и соотношением сторон 4:3, толщиной в сложенном виде 11 мм, конструкцией шарнира с ресурсом 300000 сгибаний и прочностью 2100 Мпа, специальным программным обеспечением, а также тройной тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения. Цена смартфона, если он выйдет на рынок, пока не раскрывается.