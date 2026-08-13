Представлен складной смартфон Google Pixel 11 Pro Fold

Компания Google пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Pixel 11 Pro Fold, в основе которой лежит флагманский процессор Google Tensor шестого поколения с чипом безопасности Titan M3. Новинку также оснастили внешним 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080:2342точки, соотношением сторон 19,5:9, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3600 нит, внутренним 8-дюймовым дисплеем Super Actua Flex с разрешением 2076:2152 точки, яркостью до 3600 нит и сверхтонким стеклом Ultra Thin Glass, улучшенной конструкцией шарнира для уменьшения складки, тыльной панелью из композитного материала, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, толщиной 10,2 мм и 5,1 мм в сложенном и разложенном состояниях, массой 238 граммов, 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 10,5 Мп (ширик с углом обзора 127°) и 10,8 Мп (телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), двумя селфи-камерами разрешением по 10 Мп, батареей ёмкостью 4806 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 25-Вт беспроводной зарядок, системой светодиодов HiLight, стереодинамиками и разъемом USB Type-C 3.2. Цена смартфона стартует с 1900 долларов.

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