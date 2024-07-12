Представлен складной смартфон Honor Magic Vs3

Компания Honor пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Magic Vs3, которая среди прочего получила корпус с толщиной в сложенном состоянии 9,7 мм, в разложенном 4,65 мм и массой 229 граммов.

Новинку также оснастили внешним 6,43-дюймовым OLED-экраном разрешением 2376:1060 пикселей, частотой обновления LTPO 120 Гц и яркостью 2500 нит, 7,92-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2344:2156 пикселей и яркостью 1600 нит, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 40 Мп (сверхширик) и 8 Мп (5-кратный оптический зум с OIS), 16-Мп и 8-Мп фронтальными камерами, 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно, а также предустановленной прошивкой MagicOS 8.0.1 на основе ОС Android 14. Смартфон оценен в 965, 1060 и 1200 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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