Представлен складной смартфон Huawei Mate Xs 2 с закругленным экраном

Huawei официально представила в Китае свой новый складной смартфон, который кардинально отличается от большинства моделей на рынке. Экран в этой модели не складывается внутрь, а раскладывается наружу.

Иная компоновка позволила отказаться от второго дисплея и сделать смартфон более компактным. Толщина основной части в разложенном состоянии всего 5,4 мм, вес смартфона 255 грамм. При этом в конструкции используются исключительно прочные материалы — титановый сплав, применяемый в аэрокосмической отрасли, сверхлегкое углеродное волокно, сверхлегкие и сверхпрочные стали.

Huawei Mate Xs 2 оснащен гибкой OLED-панелью с диагональю 7,8 дюйма, разрешением 2480 x 2200 пикселей и частотой кадров 120 Гц. Дисплей покрыт «антибликовым нанооптическим покрытием». Аппаратная платформа Mate Xs 2 представляет собой чипсет Qualcomm Snapdragon 888 без 5G. Оперативная память — LPDDR5, флэш-память — UFS 3.1. Основная камера представлена ​​сенсорами с разрешением 50, 13 и 8 Мп. Последний модуль отвечает за съемку с 8-кратным оптическим зумом. Емкость аккумулятора в базовой версии — 4600 мАч, в топовой — 4880 мАч, в обоих случаях поддерживается зарядка мощностью 66 Вт.

Базовая версия Mate Xs 2 предлагает 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти. Цена 9 978 юаней (1510 долларов). Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти стоит 11 500 юаней (1740 долларов). Наконец, топовая версия Collector's Edition с 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флэш-памяти и расширенным аккумулятором оценена в 13 000 юаней (1965 долларов).
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