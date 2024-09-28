Представлен складной смартфон Infinix ZERO Flip

Компания Infinix пополнила ассортимент складных смартфонов моделью ZERO Flip, которая оценена в 600 долларов. Новинку оснастили гибким 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080:2640 точек, кадровой частотой 120 Гц и ШИМ-затемнением 2160 Гц, внешним 3,64-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1056:1066 точек, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8020 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4720 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 70 Вт, корпусом толщиной 7,64 мм в разложенном и 16,04 мм в сложенном виде, массой 214 граммов, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 и NFC, а также предустановленной ОС Android 14 с прошивкой HiOS и двумя номерными обновлениями ОС в будущем.