Представлен складной смартфон Microsoft Surface Duo

Компания Microsoft представила складной смартфон Surface Duo, который появится в продаже 10 сентября по цене в 1400 долларов. Новинка характеризуется двумя 5,6-дюймовыми дисплеями с разрешением 1800:1350 пикселей, которые складываются в 8,1-дюймовый экран PixelSense Fusion с разрешением 2700:1800 пикселей, прошлогодним топовым чипсетом Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3566 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и 11-Мп камерой. Толщина корпуса в раскрытом состоянии равна 4,8 мм, а в раскрытом – 9,6 мм. Отметим, что столь дорогой аппарат не поддерживает стилус, не имеет модуля NFC, стереодинамиков и поддержки 5G. При этом есть возможность подключения Windows 10 в облаке через Windows Virtual Desktop.