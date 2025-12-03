Представлен складной смартфон Nubia Flip3

Компания Nubia пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Flip3, которая базируется на 4-нанометровой процессоре MediaTek Dimensity 7400X с максимальной частотой 2,6 ГГц. Новинка также оснащается 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,9-дюймовым гибким AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4-дюймовым внешним дисплеем, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4610 мАч, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой от влаги и пыли по стандарту IP54, корпусом массой 187 граммов и толщиной в раскрытом состоянии 7,5 мм, а также предустановленной операционной системой Android 15. Смартфон появится в продаже в январе следующего года, но цена пока не раскрывается.

